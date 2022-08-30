Войска РФ мародерствуют в Херсоне и области, имущество вывозят на угнанных машинах — Нацполиция

30 августа, 23:36
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В Херсонской области полиция зафиксировала российское мародерство в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области полиция зафиксировала российское мародерство в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ во временно оккупированном Херсоне и области обворовывают частные дома и вывозят имущество местных жителей на угнанных машинах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсконской области в Facebook.

«В Херсоне и области военнослужащие России массово обворовывают частные дома и вывозят имущество», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным полиции, оккупанты в Херсоне обокрали дома украинцев на улице Шевченко. В Херсонской области полиция зафиксировала российское мародерство в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав.

«Оккупанты обокрали дома, хозяева которых выехали на подконтрольную Украине территорию. Военнослужащие страны-агрессора вывезли мебель и бытовую технику на угнанных ими же автомобилях», — уточнили правоохранители.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/442465371249149

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине постоянно растет количество информации о россиянах, которые совершают военные преступления.

https://www.youtube.com/embed/eZvT0FYFAqo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Херсон Нацполиция Война России против Украины

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