Войска РФ мародерствуют в Херсоне и области, имущество вывозят на угнанных машинах — Нацполиция 30 августа, 23:36 В Херсонской области полиция зафиксировала российское мародерство в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ во временно оккупированном Херсоне и области обворовывают частные дома и вывозят имущество местных жителей на угнанных машинах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсконской области в Facebook.

«В Херсоне и области военнослужащие России массово обворовывают частные дома и вывозят имущество», — говорится в сообщении ведомства.

Видео дня

По данным полиции, оккупанты в Херсоне обокрали дома украинцев на улице Шевченко. В Херсонской области полиция зафиксировала российское мародерство в селах Красносельское, Нововодмитровка и Станислав.

«Оккупанты обокрали дома, хозяева которых выехали на подконтрольную Украине территорию. Военнослужащие страны-агрессора вывезли мебель и бытовую технику на угнанных ими же автомобилях», — уточнили правоохранители.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине постоянно растет количество информации о россиянах, которые совершают военные преступления.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.