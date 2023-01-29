Более 4 тысяч убитых. Войска РФ заменяют истощенные силы вагнеровцев, чтобы усилить наступление на Бахмут — ISW

29 января, 07:28
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Вагнеровцы (Фото:Wagner Group/Telegram)

Вагнеровцы (Фото:Wagner Group/Telegram)

Военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ПВК Вагнера, чтобы усилить наступление на Бахмут.

Об этом говорится в ежедневном отчете ISW за 28 января.

«Силы ПИК Вагнер в районе Бахмута не добились значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления», — говорится в публикации.

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По данным аналитиков, кадры боевых действий, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута, поскольку на них видна российская БМД-4М — нишевая механизированная техника, которая используется исключительно десантниками.

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В ISW отметили, что Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 г., что указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют вагнеровцев.

После перебрасывания дополнительных сил россияне, вероятно, не исчерпали свой наступательный потенциал в районе Бахмута, считают американские аналитики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута в Донецкой области, пока есть возможность удерживать и защищать город.

https://www.youtube.com/embed/KN812qshESU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Соледар Российские военные Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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