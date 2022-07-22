Ищут партизан. Оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и выезд на несколько дней — советник мэра 22 июля, 16:49 Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ закрывают временно захваченный Мариуполь на въезд и выезд для борьбы с украинскими партизанами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Проводятся усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия», — написал он в Telegram.

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Он подчеркнул, что причина этого — плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где войска РФ, по словам Андрющенко, потеряли определенное количество военных.

«Будьте настороже. Не подвергайте себя опасности. Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу», — пишет советник мэра.

Ранее спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что военное командование координирует действия с украинскими партизанами на захваченных территориях.

14 июля Андрющенко сообщал, что партизаны в Мариуполе подожгли китайский агрозавод Сателлит.

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