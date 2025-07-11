Российские войска захватили поселок Ялта на границе Донецкой и Днепропетровской областей — DeepState

11 июля, 10:47
Поделиться:
Войска РФ давят в направлении админграницы Днепропетровской области (Фото: DeepState)

Войска РФ давят в направлении админграницы Днепропетровской области (Фото: DeepState)

Войска страны-агрессора России захватили поселок Ялта в Донецкой области, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью, сообщает проект DeepState в пятницу, 11 июля.

Также оккупанты продвинулись на трех направлениях фронта в Донецкой и Запорожской областях.

На Новопавловском — фиксируется продвижение возле Воскресенки, Перестройки, Толстого и в Мирном. На Покровском направлении армия РФ продвинулась возле Полтавки, а на Ореховском (Запорожская область) — в Каменском.

Реклама

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
Читайте также:
Россияне любыми методами пытаются «залезть» в Днепропетровскую область — 110-я ОМБр

5 июля DeepState писал, что российские войска захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле села Дачное в Днепропетровской области. Аналитики называли ситуацию возле админграницы динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы.

6 июля морпехи из 37-й отдельной бригады после информации в Сети о заходе оккупантов на Днепропетровщину подтвердили контроль над селом Дачное, вывесив там флаг.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов также заявил, что в Днепропетровской области Силы обороны Украины не ведут боев с российскими войсками, но они идут очень близко к ней.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Донецкая область Днепропетровская область Война России против Украины Deep State Запорожская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies