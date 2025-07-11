Войска страны-агрессора России захватили поселок Ялта в Донецкой области, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью, сообщает проект DeepState в пятницу, 11 июля.

Также оккупанты продвинулись на трех направлениях фронта в Донецкой и Запорожской областях.

На Новопавловском — фиксируется продвижение возле Воскресенки, Перестройки, Толстого и в Мирном. На Покровском направлении армия РФ продвинулась возле Полтавки, а на Ореховском (Запорожская область) — в Каменском.

Фото: DeepState

5 июля DeepState писал, что российские войска захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле села Дачное в Днепропетровской области. Аналитики называли ситуацию возле админграницы динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы.

6 июля морпехи из 37-й отдельной бригады после информации в Сети о заходе оккупантов на Днепропетровщину подтвердили контроль над селом Дачное, вывесив там флаг.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов также заявил, что в Днепропетровской области Силы обороны Украины не ведут боев с российскими войсками, но они идут очень близко к ней.