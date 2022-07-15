Российские оккупанты за сутки убили троих мирных жителей Донецкой области, семеро получили ранения 15 июля, 11:29 Местные жители стоят у воронки от снаряда в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 14 июля, российские оккупанты убили троих мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«Россия убивает гражданских! За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке», — написал он.

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По его словам, еще семь человек получили ранения.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан», — заявил Кириленко.

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