Российские оккупанты за сутки убили троих мирных жителей Донецкой области, семеро получили ранения

15 июля, 11:29
Местные жители стоят у воронки от снаряда в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Местные жители стоят у воронки от снаряда в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 14 июля, российские оккупанты убили троих мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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«Россия убивает гражданских! За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке», — написал он.

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По его словам, еще семь человек получили ранения.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан», — заявил Кириленко.

https://www.youtube.com/watch?v=q0g1CsfkrCc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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