Общий залп — до 12 Калибров. Российские войска вывели в Черное море два ракетоносителя — ОК Юг 12 апреля, 11:58 Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

По состоянию на среду, 12 апреля, армия РФ нарастила количество ракетоносителей в Черном море до двух. Речь идет о надводном фрегате и подводной лодке.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Враг за ночь нарастил количество ракетоносителей. В Черном море их сейчас два — надводный фрегат и подлодка», — сказала она.

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Гуменюк отметила, что общий залп ракет типа Калибр может достигать 12.

Пресс-секретарь подчеркнула, что угроза ракетного удара сохраняется. По ее словам, активность вражеской авиации достаточно мощная, несмотря на то, что в последнее время враг экономит ракеты.

«Вряд ли это будет массированный ракетный удар… Хотя аналитики и эксперты утверждают, что россияне могут собрать силы, чтобы накануне, например, контрнаступление мощно ударить по территории Украины и испугать граждан», — добавила Наталья Гуменюк.

В Азовском море по-прежнему дежурит один корабль, отмечают в Военно-морских силах.