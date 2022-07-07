Так же поступали нацисты. Российские военные вывезли из музеев Мариуполя все ценные экспонаты — горсовет 7 июля, 11:45 Российские оккупанты вывезли из мариупольских музеев ценные экспонаты (Фото:t.me/mariupolrada)

Российские военные вывезли из музеев Мариуполя все ценные экспонаты.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

По информации горсовета, Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, которые являлись культурным наследием города и региона, а сами учреждения были уничтожены.

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«Российские варвары украли оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также более 75 лет назад действовали нацисты.

«Грабили музеи и вывозили к себе. Рашисты уверенно повторяют их путь, но уже под другим флагом и лозунгом», — заявили в горсовете.

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