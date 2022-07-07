Так же поступали нацисты. Российские военные вывезли из музеев Мариуполя все ценные экспонаты — горсовет

7 июля, 11:45
Российские оккупанты вывезли из мариупольских музеев ценные экспонаты (Фото:t.me/mariupolrada)

Российские оккупанты вывезли из мариупольских музеев ценные экспонаты (Фото:t.me/mariupolrada)

Российские военные вывезли из музеев Мариуполя все ценные экспонаты.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет в Telegram.

Читайте также:
«Сохранили паспорт Украины». Протесты и настроения в оккупированных городах Донбасса — интервью с Гармашем

По информации горсовета, Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, которые являлись культурным наследием города и региона, а сами учреждения были уничтожены.

Видео дня

«Российские варвары украли оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также более 75 лет назад действовали нацисты.

«Грабили музеи и вывозили к себе. Рашисты уверенно повторяют их путь, но уже под другим флагом и лозунгом», — заявили в горсовете.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Музей Мариуполь Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Главные вопросы о санкциях. Что и как влияет на Россию

Что происходит на санкционном фронте

7 июля, 09:30
Мнения
Лукашенко и Путин на саммите ОДКБ 16 мая в Москве (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)
«Пробежала черная кошка» /
В отношениях Путина и Лукашенко оформился новый разлад — Яковина
7 июля, 09:28
Страны
Вадим Новинский, слагая депутатский мандат, пытается избежать статуса олигарха (Фото:facebook.com/people/Вадим-Новинский/)
Страхи миллиардера Новинского /
Что заставило бизнес-партнёра Ахметова сдать депутатский мандат
6 июля, 23:26
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X