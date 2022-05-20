Оккупанты вывезли из Мариуполя в фильтрационные лагеря до 4 тысяч мужчин — советник мэра города 20 мая, 16:24 Цей матеріал також доступний українською По его данным, ни один житель Мариуполя в течение пяти недель из лагеря не был освобожден (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Из разрушенного войсками РФ Мариуполя оккупанты вывозят мужчин в фильтрационные лагеря и, вероятно, готовят их к мобилизации в армию террористической группировки «ДНР». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко.

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«За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях Безымянное/Казацкое Новоазовского района выросло с 2 тысяч мужчин до 3−4 тысяч. Оккупанты продолжают практику вывоза мужчин из Мариуполя в эти фильтрационные лагеря», — пишет он в Telegram.

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По его данным, ни один житель Мариуполя в течение пяти недель из лагеря не был освобожден, а на мужчин оказывают психологическое давление.

«По лагерям российские военные активно распространяют информацию в частных разговорах, что мужчин готовят к мобилизации в армию так называемой „ДНР“ из-за провала мобилизации в Донецке и больших потерь на фронте», — добавил Андюшенко.

Ранее сообщалось, что войска РФ удерживают в «фильтрационной тюрьме» на территории оккупированных районов Донецкой области более трех тысяч жителей Мариуполя.

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