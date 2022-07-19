Российские войска второй раз за день обстреляли Краматорск, есть жертвы 19 июля, 13:45 Последствия обстрела (Фото:Александр Гончаренко/Facebook)

Во вторник, 19 июля, российские войска второй раз за день обстреляли Краматорск, есть жертвы.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

«Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы», – написал он.

По его словам, на месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели.



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Утром во вторник, 19 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска Донецкой области.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

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