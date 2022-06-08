Войска РФ весь день обстреливали населенные пункты Сумской области — глава ОВА

8 июня, 22:06
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Последствия российских обстрелов (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия российских обстрелов (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Войска РФ в течение дня обстреливали населенные пункты Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Он сообщил, что после 11 утра оккупанты обстреляли из минометов Эсманскую общину, произошло около 10 прилетов.

После обеда враг также открывал огонь по территориям Хотинской и Юнаковской общин, работали с минометами и крупнокалиберными пулеметами, уточнил он.

Видео дня

«В Шосткинском районе в результате обстрела разрушено помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Он был открыт в 2015 году для содержания незаконных мигрантов», — добавил Живицкий.

https://www.youtube.com/embed/V1LUQQGFJDA

По его словам, около 15 часов, произошло 6 прилетов по территории Середино-Будской общины: оккупанты попали по хозяйственному гражданскому сооружению.

После 16 часов российские самолеты нанесли два авиаудара по Краснопольской общине, в результате был ранен один человек и уничтожен один автомобиль, сообщил глава ОВА.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Сумская область Войска РФ Дмитрий Живицкий

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