Есть погибший и пять раненых. В Запорожской области оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС

18 марта, 21:31
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Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли эпицентр возгорания. (Фото:Головне управління ДСНС України у Запорізькій області/Facebook)

Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли эпицентр возгорания. (Фото:Головне управління ДСНС України у Запорізькій області/Facebook)

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли сотрудников ГСЧС, в результате один спасатель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области в Facebook.

По информации ведомства, в пятницу в селе Натальевка, Запорожской области в результате обстрела войск РФ возник пожар. Во время тушения возгорания сотрудниками ГСЧС оккупанты повторно обстреляли место пожара. В результате произошел взрыв.

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Сообщается о гибели сотрудника ГСЧС — старшего пожарного 4-той государственной пожарной части Евгения Донца.

Еще пятеро пожарных получили ранения разных степеней тяжести, и были госпитализированы.

https://www.facebook.com/DSNSZP/posts/335864025240010
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Оккупант ГСЧС Война в Украине

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