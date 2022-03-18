Есть погибший и пять раненых. В Запорожской области оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС
Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли эпицентр возгорания. (Фото:Головне управління ДСНС України у Запорізькій області/Facebook)
В Запорожской области российские оккупанты обстреляли сотрудников ГСЧС, в результате один спасатель погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области в Facebook.
По информации ведомства, в пятницу в селе Натальевка, Запорожской области в результате обстрела войск РФ возник пожар. Во время тушения возгорания сотрудниками ГСЧС оккупанты повторно обстреляли место пожара.
Сообщается о гибели сотрудника ГСЧС — старшего пожарного 4-той государственной пожарной части Евгения Донца.
Еще пятеро пожарных получили ранения разных степеней тяжести, и были госпитализированы.
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