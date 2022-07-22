За спинами перебрасывают технику. В Запорожской области оккупанты используют людей на блокпостах как живой щит — ОВА
Российский военный (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Запорожской области российские оккупанты используют людей на блокпостах как живой щит.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, Васильевка продолжает находиться под оккупацией, более половины населения из нее уехала.
"На блокпостах возникают огромные очереди из более 1500 тысяч автомобилей, потому что оккупанты их не пропускают и используют людей как живой щит, перебрасывают за их спинами технику и личный состав", - написал он.
Старух добавил, что сам город во время активной фазы боевых действий получил значительные разрушения, уничтожены больница, объекты инфраструктуры.
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