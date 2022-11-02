Войска РФ в Мелитополе штрафуют и забирают в плен жителей с украинским контентом в телефонах — мэр 2 ноября, 18:54 Местные жители напуганы, и поэтому стали отписываться от украинских Telegram-каналов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россияне начали останавливать и проверять телефоны жителей временно оккупированного Мелитополя на улицах города. За проукраинский контент владельца телефона могут оштрафовать или забрать в плен.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью Бабелю.

«Они выдали какой-то там приказ и после его выдачи предоставили себе право: если человек идет по улице, они могут просто его остановить и попросить показать содержимое телефона. И если они там находят украинский контент в мессенджерах или еще где-то, то это для них является основанием для штрафа либо чтобы забрать человека просто в плен», — сообщил он.

Видео дня

Федоров добавил, что местные жители напуганы, и поэтому стали отписываться от украинских Telegram-каналов.

«Их цель — создать вакуум, чтобы ни одна информация, которой они не хотят, не предоставлялась, и они сегодня пытаются это сделать. И как только они сделают, будут предоставлять только пропаганду», — подчеркнул он.

Ранее Федоров говорил, что учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя увольняются из школ.