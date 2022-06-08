«Воруют даже уничтоженные автомобили». Войска РФ в Мариуполе обустроили новое кладбище машин — советник мэра 8 июня, 16:50 Цей матеріал також доступний українською По словам советника мэра, захватчики разрешают только смотреть на автомобили. (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Войска РФ обустроили в Мариуполе новое кладбище машин и не позволяют владельцам забрать свои авто. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram.

«Мариуполь. Город погибших. Не только людей, но и машин. Новое кладбище автомобилей обустроили оккупанты на штрафплощадке на Никольском проспекте в Ильичевском районе», — пишет он.

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По его словам, захватчики разрешают только смотреть на автомобили.

«Можно смотреть. А вот забрать или разобрать даже собственное авто — нет. Воруют даже уничтоженные автомобили», — пишет Андрюшенко.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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