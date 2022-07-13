«Все в панике»: солдаты РФ жалуются, что уже месяц не могут продвинуться в Харьковской области — перехват

13 июля, 14:37
Оккупанты несут огромные потери и на победу уже не рассчитывают (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты несут огромные потери и на победу уже не рассчитывают (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные наносят российским войскам в Харьковской области такой урон, что те никак не могут выполнить приказ своего командования о наступлении на этом направлении.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный СБУ в среду, 13 июля.

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По словам одного из военнослужащих ВС РФ, они уже месяц сидят в одном селе и не могут оттуда никуда продвинуться.

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«Ни*уя наступление не можем двинуть нормально. Укры все въе*уют и въе*уют наше подразделение, не дают двинуться. Просто пиз*ец. У них опорники хорошо оборудованы… Наши все в панике. Никто не хочет идти в наступление. Технику разъ*бали, минометы разъ*бали. Все, пиз*ец, остались без них*я. Вот оно наступление», — пожаловался оккупант.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/580470083787907/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российские военные Перехват Война России против Украины

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