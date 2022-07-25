Заминировали всю инфраструктуру: ВС РФ уже готовятся к возможному отступлению из Мелитополя — мэр

25 июля, 15:55
ВСУ продолжают теснить российских оккупантов на южном направлении (Фото:inform.zp.ua)

ВСУ продолжают теснить российских оккупантов на южном направлении (Фото:inform.zp.ua)

В связи с активными контрнаступательными действиями украинской армии на южном направлении войска РФ уже готовятся к возможному бегству из Мелитополя Запорожской области.

Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил в интервью Интерфакс-Украина мэр города Иван Федоров.

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По его словам, российские оккупанты заявили, что заминировали всю городскую инфраструктуру, и намерены уничтожить ее при отступлении.

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Федоров отметил, что часть объектов захватчики используют в качестве казарм и складов боеприпасов.

«Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно», — добавил мэр.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Контрнаступление Война России против Украины

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