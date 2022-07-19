«Мирное население продолжает страдать». Российские оккупанты утром обстреляли Харьковскую область, трое раненых
Последствия обстрела (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Утром, во вторник, 19 июля российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате были ранены три человека.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
«Мирное население Харьковщины продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов», — написал он.
В частности, враг обстрелял село Мосьпаново, в результате два человека получили ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Одна женщина ранена из-за утренних обстрелов Циркунов.
В три часа ночи россияне обстреляли село Коробочкино, а затем нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, возникли пожары.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.
В Харьковском районе в результате обстрелов произошел сильный пожар в медицинском учреждении.
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