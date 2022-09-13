Оккупанты сбежали из Кременной Луганской области — Гайдай

13 сентября, 13:05
Поделиться:
По словам Сергея Гайдая, сейчас Кременная никем не контролируется (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

По словам Сергея Гайдая, сейчас Кременная никем не контролируется (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Под натиском контрнаступления ВСУ российские оккупанты сбежали из города Кременная Северодонецкого района.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Читайте также:
Убегают с награбленным. Оккупанты покинули Сватово в Луганской области — Генштаб

«На сегодняшний день Кременная пустая полностью. Там уже ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры — никого уже нет, они все уехали. В Кременной третий день висит украинский флаг на административном здании — это свидетельствует, что все оккупанты и гауляйтеры сбежали», — рассказал он в эфире телеканала Настоящее время.

Видео дня

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

https://www.youtube.com/embed/nZzQn8Tf6Go

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Читайте также:

Украинские силы продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи (Фото:Генштаб) После потери Харьковской области Россия может отступить с других оккупированных территорий Украины — WP

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X