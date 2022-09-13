Оккупанты сбежали из Кременной Луганской области — Гайдай 13 сентября, 13:05 По словам Сергея Гайдая, сейчас Кременная никем не контролируется (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Под натиском контрнаступления ВСУ российские оккупанты сбежали из города Кременная Северодонецкого района.

Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«На сегодняшний день Кременная пустая полностью. Там уже ни полиции, ни комендатуры, ни прокуратуры — никого уже нет, они все уехали. В Кременной третий день висит украинский флаг на административном здании — это свидетельствует, что все оккупанты и гауляйтеры сбежали», — рассказал он в эфире телеканала Настоящее время.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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