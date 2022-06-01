Оккупанты целенаправленно уничтожают Камышеваху — Запорожская ОВА

1 июня, 13:39
Цей матеріал також доступний українською
Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

Пытаясь продвинуться в Запорожской области, российские оккупанты целенаправленно уничтожают поселок Камышеваха.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщили в среду, 1 июня, в пресс-службе местной ОВА.

Там рассказали, что накануне войска РФ несколько часов непрерывно обстреливали частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка из тяжелой артиллерии.

Видео дня

«Местным жителям, еще не успевшим уехать в более безопасные места, пришлось больше двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено. Прицельным огнем вражеские войска разбили жилые помещения, приусадебные участки, частный транспорт и технику. Ситуация в общине остается крайне опасной», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/pfbid02UvKeBsfKFDdnAzoinuyhqU6rhF8e3zU8vgoLswDLw3TQ614AZoLYimJrqZqFtFcJl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X