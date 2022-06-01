Оккупанты целенаправленно уничтожают Камышеваху — Запорожская ОВА 1 июня, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру поселка (Фото:Запорожская ОВА)

Пытаясь продвинуться в Запорожской области, российские оккупанты целенаправленно уничтожают поселок Камышеваха.

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Об этом сообщили в среду, 1 июня, в пресс-службе местной ОВА.

Там рассказали, что накануне войска РФ несколько часов непрерывно обстреливали частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка из тяжелой артиллерии.

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«Местным жителям, еще не успевшим уехать в более безопасные места, пришлось больше двух часов прятаться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено. Прицельным огнем вражеские войска разбили жилые помещения, приусадебные участки, частный транспорт и технику. Ситуация в общине остается крайне опасной», — говорится в сообщении.

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