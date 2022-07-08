Войска РФ умышленно поджигают украинские поля, используя зажигательные снаряды — фото 8 июля, 13:54 Ситуацию усугубляет жаркая погода, из-за чего поля вспыхивают «как спички» (Фото:Игорь Луценко/Facebook)

Российские захватчики умышленно уничтожают украинское зерно, провоцируя глобальный продовольственный кризис.

Об этом заявил у себя в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, опубликовав красноречивое фото с последствиями очередного удара ВС РФ, спровоцировавшего масштабный пожар на территории сельскохозяйственных угодий на юго-востоке страны.

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«Российские войска подожгли зерновые поля в плодородной Запорожской области Украины. Вспоминайте эту картинку каждый раз, когда россияне говорят, что заботятся о глобальной продовольственной безопасности. Миллионы людей по всему миру столкнутся с голодом — потому что Россия начала жестокую войну против Украины», — подчеркнул дипломат.

Целенаправленное уничтожение россиянами украинского урожая подтвердил и автор опубликованного фото Игорь Луценко.

«Специальный заряд летит в воздухе. С характерным шумом, будто трепыхает металлическими крыльями, взрывается в зените, и вниз медленно падают несколько горящих кусков. От них загорается поле. Пшеница сухая после нескольких недель жары, вспыхивает, как будто не стебли на поле, а спички… Пламя иногда достигает высоты в пять метров, в ширину — полоса на сотни метров», — рассказал он у себя в Facebook.

По данным ООН, из-за развязанной Россией войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что как минимум 500 тысяч тонн, которые находились на захваченных РФ территориях, были ею украдены.

Кроме того, оккупанты регулярно наносят удары по украинским зернохранилищам.

Шантажируя мир глобальным продовольственным кризисом, российский диктатор Владимир Путин пытается добиться снятия санкций, введенных против его режима странами Запада.



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