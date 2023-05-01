Оккупанты укрепляют оборону вокруг Мариуполя: Андрющенко показал фото грузовиков с «зубами дракона» 1 мая, 10:58 Российские оккупанты активно используют «зубы дракона» для оборонительных сооружений (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обустройство эшелонной обороны вокруг Мариуполя, в городе зафиксированы грузовики с бетонными «зубами дракона».

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

По его словам, оккупанты также везут укрепления на маршрут Мариуполь-Бердянск.

«Очередной караван „зубов дракона“ и бетонных огневых укреплений из 17 грузовиков вчера через город выехал в направление Мангуш/Бердянск», — уточнил Андрющенко.

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Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты запустили производство бетонных оборонительных сооружений. К «зубам дракона» добавились бетонные укрепления для блиндажей.

Войска РФ укрепляются на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ. Пока точно неизвестны сроки и направление контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля лаконично сообщил, что ВСУ готовятся к предстоящему контрнаступлению, и «оно будет».

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Украина приближается к «знаковой битве для новейшей истории». Он выразил надежду, что во время контрнаступления Киев сможет вернуть «достаточные объемы» оккупированных Россией территорий. Буданов также заверил, что «в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты».



