РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях
Войска РФ ударили ракетой по одному из сел Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)
В ночь на понедельник, 14 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, снаряд упал на территории одного из сел региона.
В результате попадания повреждена линия электросетей.
О других разрушениях не сообщается. Обошлось без жертв и пострадавших.
Российские оккупанты систематически обстреливают Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.
8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.
10 ноября две ракеты С-300 взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.