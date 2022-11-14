РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях 14 ноября, 08:28 Войска РФ ударили ракетой по одному из сел Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на понедельник, 14 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, снаряд упал на территории одного из сел региона.

В результате попадания повреждена линия электросетей.

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О других разрушениях не сообщается. Обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты систематически обстреливают Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.

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10 ноября две ракеты С-300 взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.



