РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

14 ноября, 08:28
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Войска РФ ударили ракетой по одному из сел Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

Войска РФ ударили ракетой по одному из сел Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на понедельник, 14 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, снаряд упал на территории одного из сел региона.

В результате попадания повреждена линия электросетей.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=3xTtfyp0cR4

О других разрушениях не сообщается. Обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты систематически обстреливают Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.

8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.

10 ноября две ракеты С-300 взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Ракетные удары Война России против Украины

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