РФ ударила по Запорожской области ракетой С-300, поврежден дом культуры — глава ОВА
Воронка от российской ракеты, упавшей возле дома культуры в одном из сел Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegran)
В ночь на пятницу, 18 ноября, РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области.
Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации в Telegram, ракета С-300 упала в одном из сел региона.
В результате атаки российских оккупантов повреждено здание дома культуры.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью 17 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области в районе Вольнянска.
Было зафиксировано прямое попадание в жилой дом. он полностью разрушен. Под завалами погибли семь человек.