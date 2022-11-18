РФ ударила по Запорожской области ракетой С-300, поврежден дом культуры — глава ОВА 18 ноября, 08:49 Воронка от российской ракеты, упавшей возле дома культуры в одном из сел Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegran)

В ночь на пятницу, 18 ноября, РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации в Telegram, ракета С-300 упала в одном из сел региона.

В результате атаки российских оккупантов повреждено здание дома культуры.

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По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью 17 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области в районе Вольнянска.

Было зафиксировано прямое попадание в жилой дом. он полностью разрушен. Под завалами погибли семь человек.