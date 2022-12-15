РФ ударила по Купянску ракетами С-300, поврежден объект критической инфраструктуры 15 декабря, 09:26 Снаряды, которыми войск РФ обстреливают Харьковскую область (Фото:Clodagh Kilcoyne/File Photo/Reuters)

В ночь на четверг, 15 декабря, войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, российские оккупанты атаковали город ракетами С-300. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры.

Видео дня

В Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.

В одном из населенных пунктов в результате обстрела женщина получила осколочное ранение, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Войска РФ также наносили удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск.

Обстрелы Харькова за минувшие сутки не зафиксированы.

Российские оккупанты систематически обстреливают Харьковскую области, в частности, освобожденный Купянск. 13 декабря под вражеский удар попала скорая помощь, которая ехала на вызов.