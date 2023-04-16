«Ничего святого». Оккупанты совершили массированную атаку Запорожской области, пострадала церковь в Камышевахе — ОВА 16 апреля, 07:57 Последствия вражеского обстрела (Фото:Юрий Малашко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 16 апреля, россияне нанесли массированный удар по Запорожской области. Они повредили церковь в Камышевахе.

Об этом сообщал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

«Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку. В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения испытали и здания рядом», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Запорожье россияне попали в зеленую зону.

"Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются", - отметили в ОВА.

Днем в пятницу, 14 апреля, войска РФ нанесли авиаудары по населенному пункту Орехов в Запорожской области и по приграничной Черниговской области.