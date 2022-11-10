РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: власти рассказали о разрушениях
Российские ракеты повредили агропредприятие (Фото:Александр Старух/Telegram)
Утром в четверг, 10 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, российские оккупанты выпустили две ракеты С-300, они взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.
В результате вражеских атак повреждены хозяйственные постройки и техника.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
РФ систематически обстреливает Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.
8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.