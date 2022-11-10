РФ нанесла ракетный удар по Запорожской области: власти рассказали о разрушениях 10 ноября, 09:37 Российские ракеты повредили агропредприятие (Фото:Александр Старух/Telegram)

Утром в четверг, 10 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские оккупанты выпустили две ракеты С-300, они взорвались на территории агропредприятия в Вольнянском районе региона.

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В результате вражеских атак повреждены хозяйственные постройки и техника.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

РФ систематически обстреливает Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.

8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области, пострадали частные дома в одном из населенных пунктов.