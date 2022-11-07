РФ ударила по Запорожской области ракетами С-300: власти показали фото последствий 7 ноября, 12:58 Ракеты РФ повредили частные здания в селе под Запорожьем (Фото:Александр Старух/Telegram)

Утром в понедельник, 7 ноября, войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, российские оккупанты применили ракеты С-300.

«Негодяи снова били по нашим селам. Сегодня около восьми утра они обстреляли село Запорожского района ракетами С300. Повреждены здания культуры, склад фермерского хозяйства и частные здания», — отметил он.

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Старух также показал фото вражеских «прилетов».

Перед этим заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что под огнем войск РФ оказалось село Кустовое под Запорожьем.

Враг также за сутки обстрелял Запорожскую область 52 раза. В результате атак погиб один человек.

Оккупанты также разрушили 16 объектов гражданской инфраструктуры.

РФ систематически обстреливает Запорожскую область, нанося удары ракетами и дронами-камикадзе.