РФ нанесла удар по транспортной базе в Николаеве: в ОП показали фото последствий 8 декабря, 08:26 Территория транспортного предприятия сильно повреждена после атаки войск РФ (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

В ночь на четверг, 8 декабря, войска РФ нанесли удар по Николаеву.

Как сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, российские оккупанты ударили по транспортной базе в городе.

В результате атаки загорелись автобусы. На фото видны сильные повреждения территории транспортного предприятия.

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На данный момент информации о жертвах и пострадавших пока нет.

На месте работают спасатели, они ликвидируют последствия удара РФ.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким добавил в своем Telegram, что ракетный удар, по предварительным данным, был нанесен из зенитно-реактивной системы С-300.

«Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждения получила техника. Без жертв и пострадавших», — добавил он.

Оккупанты стали реже атаковать Николаев и Николаевскую область после того, как ВСУ удалось освободить правобережье Херсонской области.

Однако в Оперативном командовании Юг пояснили, что угроза обстрелов Николаева остается из-за географических особенностей региона.