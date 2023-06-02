Войска РФ ударили по многоэтажке в Запорожской области, два человека погибли — ОВА 2 июня, 17:37 В результате российской атаки погибли два человека (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в пятницу, 2 июня, обстреляли многоэтажку в поселке Камышеваха в Запорожской области. В результате погибли два человека и еще четыре пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

«Четыре мирных жителя ранены и двое погибли в Камышевахе — результат террористического акта РФ. Враг атаковал многоэтажное здание в поселке», — говорится в сообщении.

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По его данным, минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавшие оперативно были доставлены в медицинское учреждение.

«К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет», — добавил Малашко.