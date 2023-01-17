РФ атаковала Харьковскую область: в Купянске повреждены две многоэтажки, в Волчанске — больница 17 января, 09:08 В Купянске в результате российских обстрелов повреждены многоэтажки (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За минувшие сутки войска РФ атаковали прифронтовые населенные пункты трех районов Харьковской области. Есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил во вторник, 17 января, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В Купянске в результате обстрелов со стороны российских оккупантов повреждены два пятиэтажных многоквартирных дома и семь частных домов. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

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В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, также повреждены семь частных домов.

В пгт Белый Колодец Волчанской громады повреждены три частных дома и объект гражданской промышленности.

Накануне войска РФ также обстреляли Купянск. Была ранена женщина.