РФ атаковала Волчанск и Купянск: снаряды попали в жилой дом и возле гражданской инфраструктуры 25 ноября, 11:16 В результате атак российских оккупантов повреждены жилые дома (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на пятницу, 25 ноября, войска РФ продолжили атаки на населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского района Харьковской области, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, российские оккупанты ударили артиллерией по Волчанску. В результате атаки повреждено жилой дом, ранен 66-летний мужчина, он госпитализирован.

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Еще один мужчина в городе подорвался на мине, его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ночью и утром россияне также нанесли удары ракетами С-300 по Купянску. Есть попадания по территории детского сада и медицинского учреждения. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава ОВА также рассказал о ситуации с электроэнергией в области. Он отметил, что частично без электричества остаются около 100 тысяч потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской громад, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют заживить в течение дня.

«Процесс восстановления продолжается, сейчас по области и Харькову введены графики с возможным увеличением времени отключений для стабилизации системы», — резюмировал Синегубов.

Накануне войска РФ обстреляли Купянск, была повреждена гражданская инфраструктура, погибли два человека. Под ударом российских оккупантов оказался жилой дом и поликлиника, также повреждено здание школы.