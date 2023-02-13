РФ атаковала Херсонскую область: есть погибшие, повреждена железная дорога, поезда не доезжают до Херсона 13 февраля, 10:05 Войска РФ систематически обстреливают Херсон и Херсонскую область (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ обстреливала Херсонскую область 42 раза, применяя РСЗО, минометы, ракеты и танки. В результате вражеских атак погибли три человека, еще один житель получи ранения.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации в Telegram, по Херсону оккупанты нанесли девять ударов.

Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию возле здания ОГА и жилые дома.

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В результате атак по региону также произошло повреждение железнодорожного полотна, поэтому до Херсона не доезжают поезда.

Как сообщили в Укрзализныце, для поезда № 102/101 Киев — Херсон финальной остановкой на станет Николаев.

Пассажиры из Николаева в Херсон будут доставлены автобусными шаттлами. Так же автобусами перевезут в Николаев тех пассажиров, которые ожидают рейс в киевском направлении.

Также есть дополнительные автобусы от Николаевской ОВА.

Эти же автобусы будут ожидать пассажиров поезда 110/109 Львов-Херсон:

на вокзале в Николаеве, чтобы доставить в Херсон;

на вокзале в Херсоне для херсонцев, которые будут ждать посадки на этот поезд около 14:00.

Ремонтные работы на поврежденном обстрелом участке продолжаются.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон после бегства из города.

9 февраля снаряды оккупантов попали по жилым кварталам Херсона, задев детский центр реабилитации и жилые дома.



