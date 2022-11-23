РФ нанесла два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области: три района остались без света 23 ноября, 15:47 В части Львовской области, в том числе во Львове, нет света (Фото:Roman Baluk/Reuters)

Днем в среду, 23 ноября, войска РФ нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, три района остались без света — Яворивский, Львовский и Червоноградский.

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Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что областной центр полностью обесточен. Вероятно, это следствие попадания в подстанцию в области.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.

Ракеты попали и по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Киеве, погибли три человека, есть пострадавший. В украинской столице ввели экстренные отключения света. По всему городу также нет воды.

По всей Украине ввели аварийные отключения света, они могут действовать в течение суток.