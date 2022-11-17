РФ атаковала Днепропетровскую область: больше всего пострадал Никополь, в городе повреждены 20 многоэтажек и частных домов 17 ноября, 08:28 РФ всю ночь била по Никопольскому району, есть разрушения (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на четверг, 17 ноября, войска РФ выпустили более 70 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты атаковали Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую громады из Градов и тяжелой артиллерии.

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Больше всего пострадал Никополь. В городе повреждены 20 многоэтажек и частных домов, около десяти хозяйственных построек, машины, и колледж. Также повреждены газопровод и линии электропередач. Из-за обстрела обесточена и насосная станция местного водоканала.

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6000 жителей региона остались без света, более 40 тысяч семей — без воды.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. 9 ноября РФ ударила дронами-камикадзе по Днепру. Уничтожено логистическое предприятие, ранены четыре человека.

10 ноября пострадал Никополь.

12 ноября по Никопольскому району оккупанты выпустили более 50 снарядов.