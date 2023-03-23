Войска РФ ударили по центру Херсона, снаряды попали в здание больницы и жилые дома: в ОВА показали видео последствий
Один из снарядов попал в жилую многоэтажку (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)
В ночь на четверг, 23 марта, войска РФ обстреляли центр Херсона, снаряды попали по больнице и жилым домам.
Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, российские оккупанты атаковали Корабельный район города.
Жилые дома местных жителей задело обломками снарядов.
Глава ОВА Александр Прокудин опубликовал видео последствий.
Он уточнил, что вражеские снаряды попали в одну из больниц Херсона. Также в одном из дворов сгорело гражданское авто.
Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.
В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.
Левобережье региона остается во временной оккупации.