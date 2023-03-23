Войска РФ ударили по центру Херсона, снаряды попали в здание больницы и жилые дома: в ОВА показали видео последствий 23 марта, 12:07 Один из снарядов попал в жилую многоэтажку (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

В ночь на четверг, 23 марта, войска РФ обстреляли центр Херсона, снаряды попали по больнице и жилым домам.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, российские оккупанты атаковали Корабельный район города.

Жилые дома местных жителей задело обломками снарядов.

Видео дня

Глава ОВА Александр Прокудин опубликовал видео последствий.

Он уточнил, что вражеские снаряды попали в одну из больниц Херсона. Также в одном из дворов сгорело гражданское авто.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Левобережье региона остается во временной оккупации.