Войска РФ ударили по центру Херсона, снаряды попали в здание больницы и жилые дома: в ОВА показали видео последствий

23 марта, 12:07
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Один из снарядов попал в жилую многоэтажку (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

Один из снарядов попал в жилую многоэтажку (Фото:Скриншот видео Херсонская ОВА/Telegram)

В ночь на четверг, 23 марта, войска РФ обстреляли центр Херсона, снаряды попали по больнице и жилым домам.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, российские оккупанты атаковали Корабельный район города.

Жилые дома местных жителей задело обломками снарядов.

Видео дня

Глава ОВА Александр Прокудин опубликовал видео последствий.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1638839406529224710?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Он уточнил, что вражеские снаряды попали в одну из больниц Херсона. Также в одном из дворов сгорело гражданское авто.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

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В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Левобережье региона остается во временной оккупации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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