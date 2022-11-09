РФ атаковала Днепр дронами-камикадзе: на одном из предприятий ранены четыре человека, пять беспилотников удалось сбить 9 ноября, 08:42 Войска РФ ударили дронами-камикадзе по логистическому предприятию в Днепре (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 9 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, есть попадания и раненые в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в Днепре есть попадания по логистическому предприятию. В результате атаки четыре человека получили ранения. Все они госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

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После попадания дронами-камикадзе на территории предприятия начался пожар, огонь охватил более 3000 кв. метров. Пожар удалось потушить. Разрушены склады предприятия.

Украинские военным удалось сбить пять вражеских беспилотников.

Российские оккупанты также били по Никопольскому району Градами и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады — Мировская и Марганецкая.

Здесь обошлось без жертв и пострадавших.

В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской — дома и линия электропередач.

В октябре войска РФ несколько раз атаковали Днепр.

25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.

31 октября прилеты были зафиксированы в Днепре и Павлограде.