РФ атаковала Днепр дронами-камикадзе: на одном из предприятий ранены четыре человека, пять беспилотников удалось сбить

9 ноября, 08:42
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Войска РФ ударили дронами-камикадзе по логистическому предприятию в Днепре (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Войска РФ ударили дронами-камикадзе по логистическому предприятию в Днепре (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на среду, 9 ноября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, есть попадания и раненые в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в Днепре есть попадания по логистическому предприятию. В результате атаки четыре человека получили ранения. Все они госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

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После попадания дронами-камикадзе на территории предприятия начался пожар, огонь охватил более 3000 кв. метров. Пожар удалось потушить. Разрушены склады предприятия.

Украинские военным удалось сбить пять вражеских беспилотников.

https://www.youtube.com/watch?v=7LuOavXlaqk

Российские оккупанты также били по Никопольскому району Градами и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады — Мировская и Марганецкая.

Здесь обошлось без жертв и пострадавших.

В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской — дома и линия электропередач.

В октябре войска РФ несколько раз атаковали Днепр.

25 октября войска РФ ударили ракетами по Днепру. В результате попадания обломков снаряда начался пожар на местной заправке.

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В результате российской атаки погибли два человека, среди них — беременная женщина.

31 октября прилеты были зафиксированы в Днепре и Павлограде.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Днепропетровская область Город Днепр дроны-камикадзе

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