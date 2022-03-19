Жертвами ВС РФ с начала вторжения в Украину стали уже 112 детей 19 марта, 09:39 Цей матеріал також доступний українською В Офисе генпрокурора отметили, что данные цифры не окончательные (Фото:Umit Bektas/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украине погибли уже 112 детей, еще более 140 получили ранения.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в Офисе генерального прокурора, отметив, что данные цифры не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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Больше всего детей пострадало в Киевской области — 57. В Харьковской — 36, Донецкой -28, Черниговской — 30, Николаевской — 21, Житомирской — 15, Сумской — 14, а в Херсонской — 14.

«Из-за регулярных бомбардировок и обстрелов ВС РФ объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов повреждено 489 учебных заведений. 69 из них разрушены полностью. Больше всего поврежденных школ и детских садов в Донецкой области — 138, Харьковской — 77, Киевской — 41, Николаевской — 39, Сумской — 33, Херсонской — 21, в столице — 43», — говорится в сообщении.

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