В течение суток. Российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области — ОВА 13 июля, 08:45 Последствия обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 12 июля, российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

" Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Бахмуте и 1 во Часовом Яру. Еще 8 человек получили ранения", — написал он.

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Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Россияне будут отвечать за каждое свое преступление на украинской земле», — написал глава области.

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