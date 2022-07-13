В течение суток. Российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области — ОВА

13 июля, 08:45
Последствия обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 12 июля, российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

" Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Бахмуте и 1 во Часовом Яру. Еще 8 человек получили ранения", — написал он.

Видео дня

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Россияне будут отвечать за каждое свое преступление на украинской земле», — написал глава области.

https://www.youtube.com/watch?v=jsQS488kYpY
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Роберт Таибби: «Вы заслуживаете счастья, даже если порой вам так не кажется» (Фото:VitalikRadko/Depositphotos)
Решение за вами. Как изменить свою жизнь, если вы ею недовольны
Роберт Таибби
Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«Поймать практически невозможно» /
Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и поставки россиян — интервью с аналитиком CIT
12 июля, 21:11
Страны
Хорошие привычки приносят пользу нашему здоровью (Фото:Alicja Gancarz/Unsplash)
Необязательно быть ЗОЖником /
Семь полезных привычек, которые продлят вам жизнь. Вы упускаете столько возможностей
12 июля, 21:00
Счастье
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X