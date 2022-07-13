В течение суток. Российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области — ОВА
Последствия обстрела в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Во вторник, 12 июля, российские военные убили четырех мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
" Россия убивает гражданских! За 12 июля россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке, 1 в Бахмуте и 1 во Часовом Яру. Еще 8 человек получили ранения", — написал он.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
«Россияне будут отвечать за каждое свое преступление на украинской земле», — написал глава области.
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