«Бежали так, что штаны потеряли»: пограничники показали захваченные позиции оккупантов — видео 14 сентября, 14:33 Пограничники показали брошенную амуницию российской армии (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники показали видео с захваченных российских позиций и показали амуницию оккупантов.

Ролик обнародован на YouTube-канале Госпогранслужбы.

«Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны. Амуниция „второй армии мира“ поражает», — говорится в подписи к видео.

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13 сентября пограничники показали, как выглядят брошенные позиции армии РФ под Святогорском Донецкой области.

Отступая, войска РФ оставили после себя боеприпасы, остатки снаряжения, сухпайки и много мусора.



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