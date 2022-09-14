«Бежали так, что штаны потеряли»: пограничники показали захваченные позиции оккупантов — видео
Пограничники показали брошенную амуницию российской армии (Фото:dpsu.gov.ua)
Украинские пограничники показали видео с захваченных российских позиций и показали амуницию оккупантов.
Ролик обнародован на YouTube-канале Госпогранслужбы.
«Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны. Амуниция „второй армии мира“ поражает», — говорится в подписи к видео.
13 сентября пограничники показали, как выглядят брошенные позиции армии РФ под Святогорском Донецкой области.
Отступая, войска РФ оставили после себя боеприпасы, остатки снаряжения, сухпайки и много мусора.
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