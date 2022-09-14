«Бежали так, что штаны потеряли»: пограничники показали захваченные позиции оккупантов — видео

14 сентября, 14:33
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Пограничники показали брошенную амуницию российской армии (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники показали брошенную амуницию российской армии (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники показали видео с захваченных российских позиций и показали амуницию оккупантов.

Ролик обнародован на YouTube-канале Госпогранслужбы.

«Оккупанты так спешили убежать от украинской армии, что в буквальном смысле оставили даже штаны. Амуниция „второй армии мира“ поражает», — говорится в подписи к видео.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=CBxh5UD68c8

13 сентября пограничники показали, как выглядят брошенные позиции армии РФ под Святогорском Донецкой области.

Отступая, войска РФ оставили после себя боеприпасы, остатки снаряжения, сухпайки и много мусора.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Российские войска Госпогранслужба Украины Армия России Война России против Украины

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