Ищут украинские ПВО. Войска РФ стали активнее использовать авиацию — Минобороны
Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Оккупанты стали активнее использовать авиацию для обнаружения украинских систем ПВО, сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык.
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«Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего, штурмовой и армейской авиации для поддержания своего наземного наступления. Продолжается привлечение дальних и стратегических бомбардировщиков для разоблачения систем ПВО ВСУ и определения новых рубежей запуска крылатых ракет», — сказал Мотузянык во время брифинга.
Он добавил, что по данным Главного управления разведки МОУ, российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95/160 из воздушного пространства над акваторией Азовского и Каспийского морей, а также Ростовской области отработали условные пуски крылатых ракет.
По данным Генштаба, с начала войны против Украины Россия потеряла 206 самолетов и 170 вертолетов.
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