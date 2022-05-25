Ищут украинские ПВО. Войска РФ стали активнее использовать авиацию — Минобороны

25 мая, 17:15
Цей матеріал також доступний українською
Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Оккупанты стали активнее использовать авиацию для обнаружения украинских систем ПВО, сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык.

Война России против Украины — главные события 25 мая

«Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего, штурмовой и армейской авиации для поддержания своего наземного наступления. Продолжается привлечение дальних и стратегических бомбардировщиков для разоблачения систем ПВО ВСУ и определения новых рубежей запуска крылатых ракет», — сказал Мотузянык во время брифинга.

Видео дня

Он добавил, что по данным Главного управления разведки МОУ, российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95/160 из воздушного пространства над акваторией Азовского и Каспийского морей, а также Ростовской области отработали условные пуски крылатых ракет.

Читайте также:

По данным Генштаба, с начала войны против Украины Россия потеряла 206 самолетов и 170 вертолетов.

https://www.youtube.com/embed/RzfuA7e06NA
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия ПВО Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X