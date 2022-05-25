Ищут украинские ПВО. Войска РФ стали активнее использовать авиацию — Минобороны 25 мая, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Работа ПВО Украины (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Оккупанты стали активнее использовать авиацию для обнаружения украинских систем ПВО, сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык.

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«Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего, штурмовой и армейской авиации для поддержания своего наземного наступления. Продолжается привлечение дальних и стратегических бомбардировщиков для разоблачения систем ПВО ВСУ и определения новых рубежей запуска крылатых ракет», — сказал Мотузянык во время брифинга.

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Он добавил, что по данным Главного управления разведки МОУ, российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95/160 из воздушного пространства над акваторией Азовского и Каспийского морей, а также Ростовской области отработали условные пуски крылатых ракет.

По данным Генштаба, с начала войны против Украины Россия потеряла 206 самолетов и 170 вертолетов.

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