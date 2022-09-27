Войска РФ специально направляли иранские дроны на Умань, чтобы атаковать хасидов — СМИ 27 сентября, 17:13 Иранский барражирующий боеприпас Shahed-136 оккупанты маркируют как Герань-2 (Фото:Погляд Назара via Telegram)

Российские военные направили часть дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства на Умань, чтобы атаковать паломников-хасидов, сообщает Бабель со ссылкой на данные украинских спецслужб.

За последние дни, пишет ресурс, силы ПВО Украины сбили более десяти Shahed-136, которые войска РФ запускали с территории временно оккупированного Крыма.

Подчеркивается, что часть дронов направлялись в сторону Умани. Спецслужбы убеждены, что россияне пытались нанести удар по религиозным объектам хасидов, когда там было большое скопление людей.

Видео дня

«Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля — это одно из условий передачи Ираном дронов России», — заявили в спецслужбах.

Источники ресурсов также считают, что это не первый пример сотрудничества двух террористических стран, ведь в Иране ранее был сбит украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки.

«За этим случаем просматриваются интересы Кремля», — заявили они.

По состоянию на утро воскресенья, 25 сентября, в Умань на ежегодное паломничество приехало уже более 23 тысяч паломников, сообщала Объединенная еврейская община Украины. С 25 по 27 сентября они празднуют Рош ха-Шана на могиле цадика Нахмана.

13 сентября ВСУ впервые сбили дрон Shahed-136 вблизи Купянска, а 23 сентября украинские силы сбили дрон иранского производства Mohajer-6.

МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации из-за использования оккупантами иранских дронов, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено. В МИД Ирана заявили, что сожалеют об «ухудшении отношений» с Украиной.