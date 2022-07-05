Российские войска осуществили массированный обстрел Славянска — мэр 5 июля, 14:56 Дом после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 5 июля, российские войска совершили массированный обстрел Славянска.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

«Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал он.

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Городской голова сказал, что российские оккупанты обстреливают Славянск каждый день. Только в результате обстрелов 3 июля разрушены 40 домов, частично разрушен девятиэтажный дом. Лях также ответил на вопрос, на каком расстоянии от города находятся россияне.

3 июля российские оккупанты осуществили самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 19 — были ранены.

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