Российские войска осуществили массированный обстрел Славянска — мэр

5 июля, 14:56
Дом после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дом после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во вторник, 5 июля, российские войска совершили массированный обстрел Славянска.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.

«Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже», — написал он.

Видео дня
Читайте также:
«Сузили аппетиты». Почему у россиян нет ни сил, ни средств для попытки атаки Славянска и Краматорска — интервью
https://www.facebook.com/photo/?fbid=449017543900572&set=a.325905909545070

Городской голова сказал, что российские оккупанты обстреливают Славянск каждый день. Только в результате обстрелов 3 июля разрушены 40 домов, частично разрушен девятиэтажный дом. Лях также ответил на вопрос, на каком расстоянии от города находятся россияне.

3 июля российские оккупанты осуществили самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребенок, 19 — были ранены.

https://www.youtube.com/watch?v=viOgu7MN5Bk&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Донецк после обстрела. 19 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Сохранили паспорт Украины» /
Протесты и настроения в оккупированных городах Донбасса — интервью с Гармашем
5 июля, 13:22
Страны
Игорь Никонов
Основатель KAN DEVELOPMENT
Война не закончится в этом году

Мы понимаем, что война в этом году не закончится, к сожалению. Честно говоря, я пока не вижу возможности для ее завершения.

5 июля, 11:00
Эксперты
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Давайте без иллюзий. В чем кроется главная опасность этой войны

Прежде всего, война в Украине научила Путина тому, что НАТО и ЕС пойдут на многое, чтобы избежать конфронтации с ним

5 июля, 11:00
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X