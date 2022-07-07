Оккупанты попали ракетой в молдавский танкер Millennial Spirit — ОК Юг 7 июля, 12:58 Первый раз судно было подбито в начале российского вторжения (Фото:Скриншот видео News2sea/YouTube)

Российские оккупанты попали ракетой в дрейфующий в Черном море молдавский танкер Millennial Spirit.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в Telegram-канале Оперативного командования Юг.

«Во время очередного авиационного удара по Одесской области из самолета Су-30 выпущены 2 ракеты Х-31. Одна попала в танкер Millennial Spirit», — говорится в сообщении.

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Судно под флагом Молдовы было подбито РФ еще в начале ее вторжения в Украину, и с тех пор дрейфовало без экипажа с остатками топлива, которое в результате нового ракетного удара снова загорелось.

«Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже четыре месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия», — отметили украинские военные.

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