Оккупантам не удается прорвать оборону украинских военных на Донбассе, несмотря на смену тактики — ВСУ 13 декабря, 15:10 Украинские военные удерживают позиции в районе Бахмута, там одна из наиболее сложных ситуаций (Фото:Yevhen Titov/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ на Донбассе, даже несмотря на смену тактики.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватый в эфире национального телемарафона.

«Это несколько усложняет нашу работу, но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал. Несмотря на смену тактики, им не удается самое главное — системно прорвать нашу оборону, выйти на оперативное окружение и зайти вглубь нашего Донбасса и продолжать оккупировать нашу территорию», — отметил он.

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Представитель ВСУ добавил, что самая сложная ситуация на Донецком направлении остается в районе Бахмута, но у противника нет успехов на этом направлении.

Череватый пояснил, что оккупанты иногда действительно могут менять линию фронта и иметь определенные локальные успехи в плане продвижения «по полностью выжженной, уничтоженной инфраструктуре».

«Однако это дается ему невероятными потерями. И назвать это военными успехами в полном смысле этого слова трудно, потому что он не захватил никаких властвующих высот, трофеев, не разбил значительных подразделений ВСУ и не смог прорвать оборону», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области. Оккупанты сменили тактику и теперь пытаются проникнуть на позиции ВСУ малыми группами.