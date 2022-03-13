Российские оккупанты рвутся в сторону Кривого Рога и готовят наступление на Угледар — Генштаб ВСУ

13 марта, 19:43
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты сосредоточили силы на продвижении в сторону Кривого Рога и на захвате Николаева, а также готовят наступление на Угледар. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

«С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева», — отмечает ведомство.

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Пресс-центр подчеркивает, что оккупанты не оставляют попыток захвата Мариуполя.

«Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города», — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что войска РФ активизировали деятельность по проведению диверсий на путях передвижения конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271665908479828

Ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что интенсивное продвижение оккупантов РФ вглубь территории Украины по состоянию на 13 марта удалось остановить, а российские войска понесли огромные потери.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Оккупант Войска РФ Кривой Рог Агрессия РФ

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