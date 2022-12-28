Спутниковые снимки зафиксировали, как российские оккупанты окапываются на юге Крыма 28 декабря, 13:13 Российские окопы на юге оккупированного Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Швейцарский OSINT-аналитик Бенджамин Питте показал, как российские оккупанты окапываются на юге оккупированного Крыма.

В своем Twitter он опубликовал спутниковый снимок, на котором, вероятно, зафиксированы траншеи вокруг радиолокационной станции в районе Лазурного в южной части полуострова.

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«Траншеи были зафиксированы с помощью последних спутниковых снимков высокого разрешения. Возможно, система траншей была расширена с момента съемки», — отметил Питте.

15 декабря в украинской разведке сообщили, что войска РФ в оккупированном Крыму готовятся к высадке украинского десанта. Россияне роют возле побережья Черного моря окопы и траншеи, а также устанавливают «зубы дракона».

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.