«Трупы до сих пор жгут»: оккупант рассказал о массовых убийствах украинцев по приказу комбрига — перехват 1 июня, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Командование РФ приказывает убивать всех, в том числе мирных жителей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска уничтожают украинские населенные пункты вместе с мирными жителями, чтобы занять хотя бы их руины.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом рассказал один из оккупантов, перехват телефонного разговора которого опубликовала в среду, 1 июня, СБУ.

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«Комбриг приезжает: „Вы че, оху*ли, что ли? Два дня уже деревеньку не можете взять?“. „Ну, там же гражданские“… „Да вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий, и все!“. Просто сравняли с землей, можно сказать. Деревню. Трупы до сих пор в этой деревне жгут. И укропов, и мирных, и там всех подряд», — признался захватчик своей жене.

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