Войска РФ развернули Искандер-М возле Херсонской области — Минобороны

8 июня, 18:56
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Угроза задачи войсками РФ авиаударов с территории временно оккупированного Крыма по военным и гражданским объектам сохраняется (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Угроза задачи войсками РФ авиаударов с территории временно оккупированного Крыма по военным и гражданским объектам сохраняется (Фото:REUTERS/Dmytro Smolyenko)

Вблизи Херсонской области оккупанты развернули ракетные комплексы Искандер-М. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузянык.

«В районе Милководного (8 км до административного предела с Херсонской областью) российский агрессор развернул ракетный дивизион Искандер-М», — сказал он во время брифинга.

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Он подчеркнул, что угроза нанесения войсками РФ с территории временно оккупированного Крыма авиаударов по военным и гражданским объектам сохраняется.

Также, по данным Минобороны, российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать районы боевых действий, ведут разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

«В акватории Черного моря находится пять носителей КРМБ типа Калибр, которые насчитывают до 36 ракет», — говорит Мотузянык.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Войска РФ Херсонская область Искандер

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