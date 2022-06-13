«Сложно поставлять оружие или резервы». Оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк — Гайдай

13 июня, 19:40
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Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Три моста, которые ведут в Северодонецк, уничтожены, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Разрушили все мосты. Доехать, что-то довезти в город уже невозможно. Эвакуация невозможна», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

Гайдай добавил, мосты давали возможность подвозить гуманитарные грузы в город. При этом, по его словам, с городом есть коммуникация.

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«Для российской армии это плюс, потому что сложно поставлять оружие или резервы. Сложно, но не невозможно», — подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что оккупанты контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.

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12 июня Гайдай говорил, что два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены, а третий «старый и критически аварийный» — грузовики по нему передвигаться не могут. В случае разрушения этого моста областной центр будет отрезан, сообщал глава ОВА.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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