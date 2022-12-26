Инфраструктура Бахмута разрушена почти на 60% — глава Донецкой ОВА 26 декабря, 15:59 Войска РФ разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру Бахмута (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Инфраструктура Бахмута частично или полностью разрушена почти на 60% в результате ударов войск РФ.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

«Враг постоянно обстреливает сам город Бахмут, его инфраструктуру, которая более чем на 60% является либо частичной, либо полностью уничтожена. Весь мир уже наблюдал те фото, в каком ужасном состоянии нынче находятся исторические здания Бахмута, которые имеют историческую ценность. Учреждения образования, в каком они состоянии сейчас», — отметил он.

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Кириленко добавил, что на данный момент восстановление центрального газо- и водоснабжения Бахмута невозможно, однако тем, кто остается в населенном пункте, выделяют металлические печи и генераторы.

Глава ОВА также призвал по возможности эвакуироваться. Кириленко добавил, что подобная ситуация во всех прифронтовых населенных пунктах, где российские оккупанты пытаются продвинуться и оккупировать территории.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

По его словам, держа оборону Бахмута, украинские военные могут достичь нескольких важных целей:

россияне не могут выйти на оперативное пространство,

не способны дальше проводить стратегически-наступательную операцию,

несут ежедневные огромные потери.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.